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Росіяни випустили по Нікопольщині більше 100 снарядів за день

Євген КізіловП'ятниця, 24 лютого 2023, 21:15
getty images

Російські військові у п'ятницю цілий день обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Загалом випустили понад 100 снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні цілий день агресор знущався над Нікопольщиною. Бив з важкої артилерії та "Градів". Загалом спрямував по мирних населених пунктах понад 100 снарядів".

Деталі: За словами Лисака, в цілому російська окупаційна армія обстріляла район сім разів. Під ударом опинилися три громади – Мирівська, Марганецька та Нікопольська.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Наслідки атак уточнюються.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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