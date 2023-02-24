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Россияне выпустили по Никопольщине более 100 снарядов за день

Евгений КизиловПятница, 24 февраля 2023, 21:15
getty images

Российские военные в пятницу целый день обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Выпустили более 100 снарядов.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Сегодня целый день агрессор издевался над Никопольщиной. Бил из тяжелой артиллерии и "Градов". Всего направил по мирным населенным пунктам более 100 снарядов".

Детали: По словам Лысака, в целом российская оккупационная армия обстреляла район семь раз. Под ударом оказались три громады - Мировская, Марганецкая и Никопольская.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Последствия атак уточняются.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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