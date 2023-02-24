Россияне выпустили по Никопольщине более 100 снарядов за день
Пятница, 24 февраля 2023, 21:15
Российские военные в пятницу целый день обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Выпустили более 100 снарядов.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Сегодня целый день агрессор издевался над Никопольщиной. Бил из тяжелой артиллерии и "Градов". Всего направил по мирным населенным пунктам более 100 снарядов".
Детали: По словам Лысака, в целом российская оккупационная армия обстреляла район семь раз. Под ударом оказались три громады - Мировская, Марганецкая и Никопольская.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Последствия атак уточняются.
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