Россияне выпустили по Никопольщине более 100 снарядов за день

Российские военные в пятницу целый день обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Выпустили более 100 снарядов.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Сегодня целый день агрессор издевался над Никопольщиной. Бил из тяжелой артиллерии и "Градов". Всего направил по мирным населенным пунктам более 100 снарядов".

Детали: По словам Лысака, в целом российская оккупационная армия обстреляла район семь раз. Под ударом оказались три громады - Мировская, Марганецкая и Никопольская.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Последствия атак уточняются.