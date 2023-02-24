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WSJ: У НАТО пропонують Україні зближення, аби заохотити до мирних переговорів з РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 21:27

Велика Британія, Німеччина та Франція запропонували Україні укласти договір про зближення з Північноатлантичним Альянсом, який надасть їй більший доступ до західної військової техніки, але водночас передбачає відновлення мирних переговорів із Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про зміст пропозиції видання The Wall Street Journal дізналось від британських, німецьких і французьких джерел.

Пропозиція передбачає, що Україна й НАТО укладуть певну угоду про співпрацю – яка, однак, не буде означати членства в Альянсі, тоді як Київ зобов’яжеться розпочати мирні переговори з Москвою.

Уперше план висунув британський прем’єр-міністр Ріші Сунак, а пізніше його підтримали Берлін і Париж. Непублічно ці ти країни сумніваються, що Україна зможе військовим шляхом вигнати росіян зі Східної України та Криму, а Захід не зможе підтримувати Київ у військовому плані протягом тривалого часу, особливо якщо конфлікт зайде в глухий кут.

"Ми постійно повторюємо, що Росія не повинна перемогти, але що це означає? Якщо війна триватиме досить довго з такою інтенсивністю, втрати України стануть нестерпними. І ніхто не вірить, що їм вдасться повернути Крим", – цитує WSJ співрозмовника з Франції.

За даними газети, під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц сказали Володимиру Зеленському, що йому потрібно почати розглядати можливість мирних переговорів з Москвою.

Серед іншого, Макрон сказав, що навіть смертельні вороги, такі як Франція і Німеччина, мусили укласти мир після Другої світової війни, а Зеленський, який проявив себе як лідер країни, що воює, зрештою буде змушений перейти до політичного державного управління і ухвалювати складні рішення.

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Британський співрозмовник WSJ пояснює, що запропонована домовленість має на меті показати Росії, що Захід буде готовий з часом збільшити свою військову допомогу Україні – і це може допомогти переконати Москву в тому, що вона не зможе досягти своїх військових цілей. Планується, що пропозиція може бути розглянута на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні.

"Саміт НАТО має надати Україні чітку пропозицію, а також дати Зеленському політичну перемогу, яку він зможе представити вдома як стимул для переговорів. Війни Росії мають тенденцію то "заморожуватися", то "розморожуватися", і саме тому Україна потребуватиме від нас більше гарантій", – додає джерело WSJ.

Та оскільки рішення в Альянсі ухвалюються консенсусом, вона має здобути підтримку всіх країн-членів. Представники країн Східної Європи розповіли виданню, що пропозиція Берліна, Парижа й Лондона обговорювалася лише в кулуарах, але в цілому вони не бажають підтримувати будь-який довгостроковий статус України в НАТО, який не дотягує до повноправного членства в Альянсі.

Читайте також: Вступ України в НАТО до кінця війни: деталі нової пропозиції про розширення Альянсу.

Теми: НАТОУкраїнаРосіяпереговори
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