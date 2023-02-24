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WSJ: В НАТО предлагают Украине сближение, чтобы подтолкнуть к мирным переговорам с РФ

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 20:27

Великобритания, Германия и Франция предложили Украине заключить договор о сближении с Североатлантическим Альянсом, который предоставит ей больший доступ к западной военной технике, но одновременно предусматривает возобновление мирных переговоров с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", о содержании предложения издание The Wall Street Journal узнало от британских, немецких и французских источников.

Предложение предусматривает, что Украина и НАТО заключат определенное соглашение о сотрудничестве - которое, однако, не будет означать членства в Альянсе, тогда как Киев обязуется начать мирные переговоры с Москвой.

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Впервые план выдвинул британский премьер-министр Риши Сунак, а позже его поддержали Берлин и Париж. Непублично эти страны сомневаются, что Украина сможет военным путем изгнать россиян из Восточной Украины и Крыма, а Запад не сможет поддерживать Киев в военном плане в течение длительного времени, особенно если конфликт зайдет в тупик.

"Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война будет продолжаться достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что им удастся вернуть Крым", - цитирует WSJ собеседника из Франции.

По данным газеты, во время встречи в Париже в начале февраля президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сказали Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать рассматривать возможность мирных переговоров с Москвой.

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Среди прочего, Макрон сказал, что даже смертельные враги, такие как Франция и Германия, должны были заключить мир после Второй мировой войны, а Зеленский, который проявил себя как лидер воюющей страны, в конце концов будет вынужден перейти к политическому государственному управлению и принимать сложные решения.

Британский собеседник WSJ объясняет, что предложенная договоренность имеет целью показать России, что Запад будет готов со временем увеличить свою военную помощь Украине - и это может помочь убедить Москву в том, что она не сможет достичь своих военных целей. Планируется, что предложение может быть рассмотрено на саммите Альянса в Вильнюсе в июле.

"Саммит НАТО должен предоставить Украине четкое предложение, а также дать Зеленскому политическую победу, которую он сможет представить дома как стимул для переговоров. Войны России имеют тенденцию то "замораживаться", то "размораживаться", и именно поэтому Украина потребует от нас больше гарантий", - добавляет источник WSJ.

Но поскольку решения в Альянсе принимаются консенсусом, она должна получить поддержку всех стран-членов. Представители стран Восточной Европы рассказали изданию, что предложение Берлина, Парижа и Лондона обсуждалось только в кулуарах, но в целом они не желают поддерживать любой долгосрочный статус Украины в НАТО, который не дотягивает до полноправного членства в Альянсе.

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Темы: НАТОУкраинаРосcияпереговоры
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