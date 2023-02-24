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Ердоган поговорив із Путіним після Зеленського

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 20:30
Ердоган поговорив із Путіним після Зеленського
Реджеп Таїп Ердоган, фото AFP via Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю провів телефонну розмову з російським візаві Владіміром Путіним після спілкування з Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в повідомленнях пресслужб обох лідерів, які цитує "Європейська правда".

У директораті з питань комунікацій президента Туреччини зазначили, що насамперед розмова стосувалась наслідків руйнівних землетрусів і "розвитку подій навколо російсько-української війни, яка розпочалася рік тому".

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"Ердоган наголосив на необхідності досягнення справедливого миру, щоб запобігти подальшим людським жертвам і руйнуванням. Висловивши щире бажання Туреччини відродити угоду, досягнуту в Стамбулі, президент зазначив, що Анкара готова надати всіляку підтримку в цьому питанні", – йдеться в повідомленні.

У Кремлі своєю чергою згадали лише про дискусію щодо "зернової угоди" й необхідності  "усунення перешкод для відповідних поставок з Росії до країн, які цього найбільше потребують".

Раніше в п’ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським про готовність зробити будь-який внесок в наближення миру на основі припинення вогню і переговорів.

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Попередня розмова двох президентів відбулася 20 січня. У ній Ердоган також заявляв про готовність взяти на себе роль фасилітатора і посередника для встановлення тривалого миру між Росією і Україною.

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Теми: ЕрдоганТуреччинаПутінЗеленський
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