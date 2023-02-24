Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган поговорив із Путіним після Зеленського

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 21:30
Реджеп Таїп Ердоган, фото AFP via Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю провів телефонну розмову з російським візаві Владіміром Путіним після спілкування з Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в повідомленнях пресслужб обох лідерів, які цитує "Європейська правда".

У директораті з питань комунікацій президента Туреччини зазначили, що насамперед розмова стосувалась наслідків руйнівних землетрусів і "розвитку подій навколо російсько-української війни, яка розпочалася рік тому".

"Ердоган наголосив на необхідності досягнення справедливого миру, щоб запобігти подальшим людським жертвам і руйнуванням. Висловивши щире бажання Туреччини відродити угоду, досягнуту в Стамбулі, президент зазначив, що Анкара готова надати всіляку підтримку в цьому питанні", – йдеться в повідомленні.

У Кремлі своєю чергою згадали лише про дискусію щодо "зернової угоди" й необхідності  "усунення перешкод для відповідних поставок з Росії до країн, які цього найбільше потребують".

Раніше в п’ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським про готовність зробити будь-який внесок в наближення миру на основі припинення вогню і переговорів.

Попередня розмова двох президентів відбулася 20 січня. У ній Ердоган також заявляв про готовність взяти на себе роль фасилітатора і посередника для встановлення тривалого миру між Росією і Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Зрозуміти Туреччину: що змушує Ердогана одночасно допомагати Путіну та Україні.

Теми: ЕрдоганТуреччинаПутінЗеленський
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Диверсію в Мачулищах влаштували білоруські партизани, використали дрони – ЗМІ

Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти росіян у трьох сферах

Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет

Міненерго США вважає, що Covid з’явився внаслідок витоку в лабораторії – WSJ

фотоУ Польщі потрапили в ДТП 12 українців, п’ятеро госпіталізовані

Путін порозмірковував про розвал РФ й зникнення "росіян як народу"

Усі новини...
Ердоган
Зеленський про ймовірність переговорів із Путіним у Туреччині: Нема з ким говорити
Ердоган після землетрусів схиляється до проведення виборів у червні - джерела
Блінкен в Туреччині обговорив з Ердоганом підтримку України
Останні новини
22:59
Росіяни обстріляли Костянтинівку, поранили дитину
22:43
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
22:20
Обстріли Сумщини: пошкоджено пункт здоров’я, магазин і будинки, є поранений
21:41
Диверсію в Мачулищах влаштували білоруські партизани, використали дрони – ЗМІ
21:25
"Боявся, що мене пристрелять". Історія мелітопольця, яки три місяці жив в окупації
21:12
Німеччина передала Україні військові мостоукладальники та вантажівки
21:04
На Миколаївщині "прильоти" - поліція
20:46
Росіяни обстріляли Херсонщину, є поранений
20:25
"Література вийшла за текст, перетворившись на життя": історії митців, які служать в ЗСУ
20:24
США ніколи не визнають анексію Криму Росією – Держдеп
Усі новини...