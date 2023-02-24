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Эрдоган поговорил с Путиным после Зеленского

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 21:30
Реджеп Тайип Эрдоган, фото AFP via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел телефонный разговор с российским визави Владимиром Путиным после общения с Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб обоих лидеров, которые цитирует "Европейская правда".

В директорате по вопросам коммуникаций президента Турции отметили, что прежде всего разговор касался последствий разрушительных землетрясений и "развития событий вокруг российско-украинской войны, которая началась год назад".

"Эрдоган подчеркнул необходимость достижения справедливого мира, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Выразив искреннее желание Турции возродить соглашение, достигнутое в Стамбуле, президент отметил, что Анкара готова оказать всяческую поддержку в этом вопросе", - говорится в сообщении.

В Кремле в свою очередь упомянули лишь о дискуссии по "зерновой сделке" и необходимости "устранения препятствий для соответствующих поставок из России в страны, которые в этом больше всего нуждаются".

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о готовности сделать любой вклад в приближение мира на основе прекращения огня и переговоров.

Предыдущий разговор двух президентов состоялся 20 января. В нем Эрдоган также заявлял о готовности взять на себя роль фасилитатора и посредника для установления длительного мира между Россией и Украиной.

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Темы: ЭрдоганТурцияПутинЗеленский
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