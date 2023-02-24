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Канада передасть Україні ще чотири Leopard 2 – Трюдо

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 21:57

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спеціальному брифінгу в п’ятницю оголосив, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 у межах військової допомоги.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні Канада оголошує нову військову допомогу друзям в Україні. Ми передамо чотири додаткові танки Leopard 2 Збройним Силам України, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину", – сказав Трюдо.

Він додав, що українська сторона також отримає 5000 боєприпасів калібру 155 міліметрів, які "допоможуть ЗСУ продовжити боротьбу за свободу й територіальну цілісність України".

Таким чином, загальний внесок Канади в "танкову коаліцію" вже становить вісім танків Leopard 2.

Нагадаємо, наприкінці січня міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про передання Україні чотирьох танків Leopard 2. Сталося це через день після того, як уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

Станом на середину лютого українські військові вже проходили підготовку на канадських Leopard 2 у Польщі.

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Теми: танкиКанадаУкраїна
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