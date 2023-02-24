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Канада передаст Украине еще четыре Leopard 2 - Трюдо

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 20:57

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на специальном брифинге в пятницу объявил, что Украина получит еще четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня Канада объявляет новую военную помощь друзьям в Украине. Мы передадим четыре дополнительные танки Leopard 2 Вооруженным Силам Украины, а также одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину", - сказал Трюдо.

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Он добавил, что украинская сторона также получит 5000 боеприпасов калибра 155 миллиметров, которые "помогут ВСУ продолжить борьбу за свободу и территориальную целостность Украины".

Таким образом, общий вклад Канады в "танковую коалицию" уже составляет восемь танков Leopard 2.

Напомним, в конце января министр обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2. Произошло это через день после того, как правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

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По состоянию на середину февраля украинские военные уже проходили подготовку на канадских Leopard 2 в Польше.

Темы: танкиКанадаУкраина
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