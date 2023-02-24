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Канада запроваджує санкції проти заступників прем’єра РФ і сім’ї Мєдвєдєва – прем’єр

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 22:16
Дмитро Медведєв, фото партії "Єдіная Россія"

Канада у п’ятницю з нагоди річниці повномасштабної війни в Україні запроваджує новий раунд санкцій проти Росії.

Про це прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив на спеціальному брифінгу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми оголошуємо нові санкції проти Росії проти 129 фізичних і 63 юридичних осіб, зокрема заступників прем’єр-міністра Росії, міністрів, посадовців адміністрації президента Росії, російських військових, причетних до виробництва артилерії та зброї, що використовується в Україні", – оголосив він.

Згідно з опублікованим на сайті уряду Канади переліком, ідеться, серед іншого, про дружину й сина колишнього президента Росії Дмитрія Мєдвєдєва, віцепрем’єрки Тетяни Голікової, помічника Путіна Максима Орєшкіна, спікерки Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко тощо.

Також санкції запроваджені проти обох палат російського парламенту, Головного управління Генштабу РФ, Федеральної служби безпеки, компанії, яка оперує окупованою Запорізькою АЕС, партії "Єдина Росія" тощо.

"Ми також забороняємо експорт до Росії окремих хімічних компонентів, що використовується у виробництві електроніки", – додав прем’єр Канади.

Раніше він також анонсував, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 у межах військової допомоги. Таким чином, загальний внесок Канади в "танкову коаліцію" вже становить вісім танків Leopard 2.

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Теми: КанадасанкціїРосіяМедведєв
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