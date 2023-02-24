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Канада вводит санкции против заместителей премьера РФ и семьи Медведева – премьер

"Европейская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 21:16
Канада вводит санкции против заместителей премьера РФ и семьи Медведева – премьер
Дмитрий Медведев, фото партии "Единая Россия"

Канада в пятницу по случаю годовщины полномасштабной войны в Украине вводит новый раунд санкций против России.

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на специальном брифинге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы объявляем новые санкции против России против 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе заместителей премьер-министра России, министров, должностных лиц администрации президента России, российских военных, причастных к производству артиллерии и оружия, используемого в Украине", - объявил он.

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Согласно опубликованному на сайте правительства Канады перечню, речь идет, среди прочего, о жене и сыне бывшего президента России Дмитрия Медведева, вице-премьере Татьяне Голиковой, помощнике Путина Максиме Орешкине, спикере Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и др.

Также санкции введены против обеих палат российского парламента, Главного управления Генштаба РФ, Федеральной службы безопасности, компании, которая оперирует оккупированной Запорожской АЭС, партии "Единая Россия" и др.

"Мы также запрещаем экспорт в Россию отдельных химических компонентов, используемых в производстве электроники", - добавил премьер Канады.

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Ранее он также анонсировал, что Украина получит еще четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи. Таким образом, общий вклад Канады в "танковую коалицию" уже составляет восемь танков Leopard 2.

Темы: КанадасанкцииРосcияМедведев
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