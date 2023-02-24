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Росія не здатна досягти своїх стратегічних цілей – посол США при НАТО

"Українська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 23:22
Julianne Smith, скриншот із відео в її Twitter

Росія збільшує свою присутність в Україні, але жодних ознак того, що РФ може досягти успіхів на полі бою, немає, заявила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.

Джерело: Джуліан Сміт в інтерв’ю "Радіо Свобода" 24 лютого

Пряма мова: "У стратегічному сенсі вони не здатні досягти своїх цілей. У них проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, нестача боєприпасів і, що найважливіше, моральні та лідерські проблеми. 

Україна має надзвичайне лідерство та інновації. І знову ж таки, ми забезпечимо, щоб вони мали те, що їм потрібно, – обладнання та боєприпаси, необхідні для досягнення успіху".

Деталі: Посол США при НАТО сказала, що українці планують весняний наступ, "який може початися в будь-який момент найближчими тижнями". 

Щодо можливості завершити війну вже цьогоріч, як припускав Володимир Зеленський, відкриваючи Мюнхенську безпекову конференцію, Сміт зауважила, що стримана у конкретних прогнозах.

Пряма мова: "Важко сказати точно, як це буде розвиватися. Точно знаємо одне: Путін міг би закінчити цю війну сьогодні, якби захотів. Він це почав і міг закінчити. Він міг би вивести всі російські війська з України. 

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Ми хочемо й надалі чинити тиск на Москву, щоб спробувати переконати його зробити це. Сподіваємося, цієї весни українські сили продовжуватимуть мати значні успіхи на полі бою, що загострить стратегічний прорахунок Путіна".

Цьому передувало: Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозував, що з середини й до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, буде "переломний момент".

Міністр оборони США Ллойд Остін, який брав участь зустрічі у форматі "Рамштайн", заявив, що Україна має "хороші шанси" взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.

Теми: РосіявійнаСШАНАТО
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