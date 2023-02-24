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Россия не способна достичь своих стратегических целей – посол США при НАТО

"Украинская правда"Пятница, 24 февраля 2023, 23:22
Julianne Smith, скриншот с видео в ее Twitter

Россия увеличивает свое присутствие в Украине, но никаких признаков того, что РФ может достичь успехов на поле боя, нет, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

Источник: Джулиан Смит в интервью "Радио Свобода" 24 февраля

Прямая речь: "В стратегическом смысле они не способны достичь своих целей. У них проблемы с материально-техническим обеспечением, нехватка боеприпасов и, что самое важное, моральные и лидерские проблемы. 

Украина имеет чрезвычайное лидерство и инновации. И опять же, мы обеспечим, чтобы они имели то, что им нужно, – оборудование и боеприпасы, необходимые для достижения успеха".

Детали: Посол США при НАТО сказала, что украинцы планируют весеннее наступление, "которое может начаться в любой момент в ближайшие недели". 

О возможности завершить войну уже в этом году, как предполагал Владимир Зеленский, открывая Мюнхенскую конференцию по безопасности, Смит отметила, что сдержанна в конкретных прогнозах.

Прямая речь: "Трудно сказать точно, как это будет развиваться. Точно знаем одно: Путин мог бы закончить эту войну сегодня, если бы захотел. Он это начал и мог закончить. Он мог бы вывести все российские войска из Украины. 

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Мы хотим и в дальнейшем оказывать давление на Москву, чтобы попытаться убедить его сделать это. Надеемся, этой весной украинские силы будут вновь иметь значительные успехи на поле боя, что обострит стратегический просчет Путина".

Этому предшествовало: Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что с середины и до конца весны на фронте произойдут решающие бои, будет "переломный момент".

Министр обороны США Ллойд Остин, которій участвовал во встрече в формате "Рамштайн", заявил, что Украина имеет "хорошие шансы" взять инициативу на поле боя, а также указал на важность подготовки Украины к весеннему контрнаступлению.

Темы: РосcиявойнаСШАНАТО
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