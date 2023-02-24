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Україна не погоджується мінімум з одним пунктом "мирного плану" КНР – Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 23:53
Дмитро Кулеба, фото з його Facebook

Українська сторона вивчає пропозиції Китаю щодо врегулювання повномасштабної війни Росії проти України, але вони, як і інші аналогічні ініціативи, мають відповідати ухваленій резолюції Генасамблеї ООН.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив журналістам у п’ятницю після засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого річниці війни РФ в Україні, передає кореспондент "Європейської правди".

"Ми бачили фінальну версію плану вчора ввечері. Є певні елементи, з якими ми погоджуємось. Є принаймні один елемент, з яким ми не погоджуємось – про "односторонні санкції". Ми вважаємо, що санкції – важливий інструмент. Та загалом це цікавий документ. Ми його вивчаємо, ми маємо вивчити його від початку до кінця й зробити власні висновки", – зазначив Кулеба.

Міністр позитивно оцінив той факт, що Китай "виклав власну всебічну позицію щодо цієї війни".

"Та мусимо чітко заявити: вчора 141 країна проголосувала за резолюцію, яка окреслює принципи та ключові елементи того, як ця війна має завершитись. І будь-що, що пропонується за межами цієї резолюції, має їй відповідати", – наголосив він.

Нагадаємо, напередодні китайське міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.

Президент Володимир Зеленський вважає, що у так званому "мирному плані" Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоча з "деякими думками" він не погоджується

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Більше читайте тут: Китайська гра у мир: що означають для України рішення в річницю великої війни.

Теми: КитайКулеба Дмитромирвійна
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