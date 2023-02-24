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Позиції ядерних сил РФ не змінилися після її відмови від договору СНО – Пентагон

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 лютого 2023, 23:30
Позиції ядерних сил РФ не змінилися після її відмови від договору СНО – Пентагон
Пентагон. ілюстративне фото з Вікіпедії

В американському Міністерстві оборони заявляють про те, що немає змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії після заяви Путіна про призупинення участі РФ у договорі СНО-ІІІ.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми вважаємо прикрим, що вони вирішили призупинити свою участь у договорі СНО-ІІІ. Це безвідповідально, враховуючи можливі наслідки того, про що ми говоримо".

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"Щодо позиції стратегічних сил Росії, ми не бачили жодних ознак того, що вона змінилася, так само як і ми не змінили нашої позиції".

Що передувало: Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, тобто про обмеження ядерних озброєнь РФ та США.

Теми: Росіяядерна зброяСША
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