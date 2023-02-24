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Позиции ядерных сил РФ не изменились после ее отказа от договора СНВ – Пентагон

Ольга ГлущенкоПятница, 24 февраля 2023, 23:30
Позиции ядерных сил РФ не изменились после ее отказа от договора СНВ – Пентагон
Пентагон. иллюстративное фото из Википедии

В американском Министерстве обороны заявляют о том, что нет изменений в позиции стратегических ядерных сил России после заявления Путина о приостановлении участия РФ в договоре СНВ-III.

Источник: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы считаем досадным, что они решили приостановить свое участие в договоре СНВ-III. Это безответственно, учитывая возможные последствия того, о чем мы говорим".

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"Относительно позиции стратегических сил России, мы не видели никаких признаков того, что она изменилась, так же как и мы не изменили нашей позиции".

Что предшествовало: Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, то есть в соглашении об ограничении ядерных вооружений РФ и США.

Темы: Росcияядерное оружиеСША
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