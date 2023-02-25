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На Сумщині росіяни влучили протитанковою ракетою в маршрутку, 4 постраждалих

Ольга Глущенко Субота, 25 лютого 2023, 02:50
ілюстративне фото, скриншот

За минулу добу росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад Сумської області, крім того, влучили протитанковою керованою ракетою в маршрутку, внаслідок чого госпіталізовано 4 особи.

Джерело: Сумська військова адміністрація

Дослівно: "о 16:36 росіяни обстріляли з території рф протитанковою керованою ракетою цивільне маршрутне таксі "Рута" сполученням "Журавка-Суми" в районі с. Водолаги Хотінської громади.

Внаслідок терористичного обстрілу отримали травмування чотири цивільні особи.

Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія".

Деталі: Також в ОВА повідомили, що всього протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області: Новослобідської, Краснопільської, Хотінської, Юнаківської. Було зафіксовано 47 прильотів.

По Новослобідській громаді з 09:50 був мінометний обстріл громади − 8 прильотів, а з 11:33 зафіксований артобстріл − 14 прильотів.

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По Хотінській громаді об 11:15 росіяни теж гатили з мінометів − 5 прильотів.

На Краснопільську громаду ворог скинув 12 мін.

Юнаківську громаду з 16:14 росіяни обстрілювали з артилерії, 7 прильотів.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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