На Сумщине россияне попали противотанковой ракетой в маршрутку, 4 пострадавших

кроме того, попали противотанковой управляемой ракетой в маршрутку, в результате чего госпитализированы 4 человека.

Источник: Сумская военная администрация

Дословно: "в 16.36 россияне обстреляли с территории рф противотанковой управляемой ракетой гражданское маршрутное такси "Рута" сообщением "Журавка-Сумы" в районе с. Водолаги Хотинской громады.

В результате террористического обстрела получили травмы четыре гражданских лица.

Пострадавший водитель и трое пассажиров доставлены в Сумскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия".

Детали: Также в ОВА сообщили, что всего в течение дня россияне совершили обстрелы 4 территориальных общин области: Новослободской, Краснопольской, Хотинской, Юнаковской. Было зафиксировано 47 прилетов.

По Новослободской громаде с 09:50 был минометный обстрел громады - 8 прилетов, а с 11:33 зафиксирован артобстрел - 14 прилетов.

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По Хотинской громаде в 11:15 россияне тоже били из минометов - 5 прилетов.

На Краснопольскую громаду враг сбросил 12 мин.

Юнаковскую громаду с 16:14 россияне обстреливали из артиллерии, 7 прилетов.