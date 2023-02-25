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Байден: "Ми відповімо", якщо Китай надасть зброю Росії

Ольга Глущенко Субота, 25 лютого 2023, 03:30
Джо Байден, фото ОП

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США "відреагують", якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю у війні проти України.

Джерело: Байден в інтерв'ю ABC News

Пряма мова: "Ми відповімо".

Деталі: Байден обіцяє, що Штати "відреагують" в разі постачання летальної зброї Китаєм Росії, проте "не очікує", що Китай зробить це, незважаючи на попередження.

"Я не очікую… великої ініціативи з боку Китаю щодо надання зброї Росії", - сказав президент США.

"Це була б та сама межа... Іншими словами, ми наклали суворі санкції на будь-кого, хто це зробив (надав РФ зброю – ред.)", - додав Байден.

Нагадаємо: Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена висловила занепокоєння Пекіну через наявні в неї докази того, що китайські компанії продавали нелетальне обладнання Росії для використання в Україні – зокрема бронежилети й каски.

Теми: БайденКитайРосіязброя
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