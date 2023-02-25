Байден: "Мы ответим", если Китай предоставит оружие России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США "отреагируют", если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.

Источник: Байден в интервью ABC News

Прямая речь: "Мы ответим".

Детали: Байден обещает, что Штаты "отреагируют" в случае поставки летального оружия Китаем России, однако "не ожидает", что Китай сделает это, несмотря на предупреждение.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - сказал президент США.

"Это был бы тот самый предел... Другими словами, мы наложили строгие санкции на любого, кто это сделал (предоставлял РФ оружие - ред.)", - добавил Байден.

Напомним: Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье подтвердил сообщения СМИ о том, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи, которая может быть направлена для поддержки агрессии в Украине.

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Ранее сообщалось, что администрация Байдена выразила обеспокоенность Пекину из-за имеющихся у нее доказательств того, что китайские компании продавали нелетальное оборудование России для использования в Украине - в частности бронежилеты и каски.