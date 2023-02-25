Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Для стримування дезертирів росіяни відправили на фронт спецпризначенців – штаб

Ольга Глущенко Субота, 25 лютого 2023, 07:04
фото: Грозний інформ

На Бахмутський напрямок, де відбуваються кровопролитні бої, Росія скерували до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат", щоб стримувати дезертирів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В Чеченській республіці Російської Федерації продовжується примусова мобілізація.

Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ГенштабвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українські захисники знищили вночі 11 "Шахедів", 9 – навколо Києва

Путін дозволив Міноборони відновити контроль над всіма російськими силами в Україні – ISW

Вашингтон, Берлін і Варшава домовляються про спільні військові навчання у Польщі

доповнено о 04:55У Києві й низці областей оголошували повітряну тривогу

Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил

Диверсію в Мачулищах влаштували білоруські партизани, використали дрони – ЗМІ

Усі новини...
Генштаб
Сили оборони на п’яти напрямках відбили близько 70 атак ворога – зведення
У Чаплинці окупанти ввели триденну комендантську годину – Генштаб ЗСУ
Сили оборони знищили російський гелікоптер і безпілотник "Ланцет" – Генштаб ЗСУ
Останні новини
09:03
Особистий досвід війни кожного не має бути докором іншим – філософ Володимир Єрмоленко
08:53
Глава МЗС Литви: переговори з Путіним призведуть лише до повторення конфлікту
08:44
Німеччина закупить гаубиці замість переданих Україні на кілька місяців раніше, ніж планувала
08:29
По всій Україні – повітряна тривога
08:24
Захисники за добу знищили 560 окупантів, 5 танки і 6 ББМ
08:01
Росіяни завдали 3 удари по Хмельницькому: є загиблий і поранені
07:50
Українські захисники знищили вночі 11 "Шахедів", 9 – навколо Києва
07:29
Нічний обстріл Запоріжжя: мерія повідомила про 2 "прильоти"
07:15
Окупаційна "влада" готується до втечі з Херсонщини – Генштаб
06:57
Сили оборони відбили понад 80 атак окупантів – зведення
Усі новини...