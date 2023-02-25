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Для стримування дезертирів росіяни відправили на фронт спецпризначенців – штаб

Ольга Глущенко Субота, 25 лютого 2023, 06:04
Для стримування дезертирів росіяни відправили на фронт спецпризначенців – штаб
фото: Грозний інформ

На Бахмутський напрямок, де відбуваються кровопролитні бої, Росія скерували до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат", щоб стримувати дезертирів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В Чеченській республіці Російської Федерації продовжується примусова мобілізація.

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Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат".

Теми: ГенштабвійнаРосія
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