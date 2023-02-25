Для стримування дезертирів росіяни відправили на фронт спецпризначенців – штаб
Субота, 25 лютого 2023, 07:04
На Бахмутський напрямок, де відбуваються кровопролитні бої, Росія скерували до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат", щоб стримувати дезертирів.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "В Чеченській республіці Російської Федерації продовжується примусова мобілізація.
Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат".
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