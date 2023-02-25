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Для сдерживания дезертиров россияне отправили на фронт спецназовцев – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 февраля 2023, 07:04
фото: Грозный информ

На Бахмутское направление, где происходят кровопролитные бои, Россия направили до 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат", чтобы сдерживать дезертиров.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Чеченской республике Российской Федерации продолжается принудительная мобилизация.

Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа 23 февраля этого года на Бахмутское направление было дополнительно отправлено до 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат".

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Темы: ГенштабвойнаРосcия
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