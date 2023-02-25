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Росіяни вдарили по Нікополю і Марганцю: є значні руйнування, побиті десятки будинків

Ольга Глущенко Субота, 25 лютого 2023, 06:50
Росіяни вдарили по Нікополю і Марганцю: є значні руйнування, побиті десятки будинків
наслідки руйнувань, фото з тг Лукашука

Дев'ять разів за ніч агресор бив по Нікопольщині з важкої артилерії, внаслідок чого пошкоджено газогони та  лінія електропередач, приватні підприємства, понад 30 будинків, три ліцеї та інші будівлі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова облради Микола Лукашук

Пряма мова Лисака: "Смертоносні снаряди вгатили по Нікополю та Марганцю. Минулося без постраждалих. Є значні руйнування".

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Деталі: У Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин.

У місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та  лінія електропередач.

У Марганці пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Загорівся автомобіль, рятувальники погасили пожежу.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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