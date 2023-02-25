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Россияне ударили по Никополю и Марганцу: есть значительные разрушения, побиты десятки домов

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 февраля 2023, 06:50
Россияне ударили по Никополю и Марганцу: есть значительные разрушения, побиты десятки домов
последствия разрушений, фото с тг Лукашука

Девять раз за ночь агрессор бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии, в результате чего повреждены газопроводы и линия электропередач, частные предприятия, более 30 домов, три лицея и другие здания.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, председатель облсовета Николай Лукашук

Прямая речь Лысака: "Смертоносные снаряды ударили по Никополю и Марганцу. Прошло без пострадавших. Есть значительные разрушения".

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Детали: В Никополе изуродованы сразу три лицея. Повреждено админздание, два частных предприятия и магазин.

В городе побиты 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач.

В Марганце повреждены 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть. Загорелся автомобиль, спасатели потушили пожар.

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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