Россияне ударили по Никополю и Марганцу: есть значительные разрушения, побиты десятки домов
Девять раз за ночь агрессор бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии, в результате чего повреждены газопроводы и линия электропередач, частные предприятия, более 30 домов, три лицея и другие здания.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, председатель облсовета Николай Лукашук
Прямая речь Лысака: "Смертоносные снаряды ударили по Никополю и Марганцу. Прошло без пострадавших. Есть значительные разрушения".
Детали: В Никополе изуродованы сразу три лицея. Повреждено админздание, два частных предприятия и магазин.
В городе побиты 10 многоэтажек и 11 частных домов, хозяйственные постройки, авто. Повреждения получили газопроводы и линия электропередач.
В Марганце повреждены 12 частных домов, 10 хозяйственных построек, газопровод и электросеть. Загорелся автомобиль, спасатели потушили пожар.