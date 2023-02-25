Збройні сили знищили 12 російських танків та 10 артсистем
Субота, 25 лютого 2023, 07:24
Українські захисники протягом доби ліквідували десятки ворожої техніки, серед якої 12 танків та 9 броньованих машин.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3375 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од,
- артилерійських систем – 2373 (+10) од,
- РСЗВ – 475 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 288 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+1).
Дані уточнюються.