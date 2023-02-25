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Збройні сили знищили 12 російських танків та 10 артсистем

Роман ПетренкоСубота, 25 лютого 2023, 07:24
Збройні сили знищили 12 російських танків та 10 артсистем
ФОТО КОМАНДУВАННЯ "ПІВНІЧ"

Українські захисники протягом доби ліквідували десятки ворожої техніки, серед якої 12 танків та 9 броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 147470 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3375 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2373 (+10) од,
  • РСЗВ – 475 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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