Вооруженные силы уничтожили 12 российских танков и 10 артсистем
Суббота, 25 февраля 2023, 08:24
Украинские защитники в течение суток ликвидировали десятки вражеской техники, среди которой 12 танков и 9 бронированных машин.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 147470 (+650) человек ликвидировано,
- танков - 3375 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 6609 (+9) ед,
- артиллерийских систем - 2373 (+10) ед,
- РСЗО - 475 (+1) ед,
- средства ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 288 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2035 (+2),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) ед,
- специальная техника - 230 (+1).
Данные уточняются.
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