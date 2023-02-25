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Вооруженные силы уничтожили 12 российских танков и 10 артсистем

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 07:24
Вооруженные силы уничтожили 12 российских танков и 10 артсистем
ФОТО КОММАНДИРОВАНИЯ "СЕВЕР"

Украинские защитники в течение суток ликвидировали десятки вражеской техники, среди которой 12 танков и 9 бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 147470 (+650) человек ликвидировано,
  • танков - 3375 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 6609 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 2373 (+10) ед,
  • РСЗО - 475 (+1) ед,
  • средства ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 288 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2035 (+2),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) ед,
  • специальная техника - 230 (+1).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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