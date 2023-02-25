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Росіяни втратили роту вояк, без успіху штурмуючи Кремінський напрямок – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 25 лютого 2023, 08:55
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські окупанти втратили роту своїх військових, штурмуючи Кремінський напрямок, повідомив очільник ОВА Луганської області Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "На Кремінському напрямку була потужна спроба наступу – три російських роти пішли у наступ, але сили оборони там вистояли.

З трьох рот лише дві повернулися на свої позиції.

Десь близько 70 "200-х" залишили росіяни, стільки ж поранених".

Деталі: За словами Гайдая, в області ситуація "важка, але контрольована".

Нагадаємо: За минулу добу українські захисники відбили 70 ворожих атак на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Теми: Луганська областьвійнаРосія
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