Россияне потеряли роту вояк, безуспешно штурмуя Кременское направление - ОВА

Российские оккупанты потеряли роту своих военных, штурмуя Кременское направление, сообщил глава ОВА Луганской области Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "На Кременском направлении была мощная попытка наступления - три российских роты пошли в наступление, но силы обороны там выстояли.

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Из трех рот только две вернулись на свои позиции.

Где-то около 70 "200-х" оставили россияне, столько же раненых".

Детали: По словам Гайдая, в области ситуация "тяжелая, но контролируемая".

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Напомним: За прошедшие сутки украинские защитники отбили 70 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.