Россияне потеряли роту вояк, безуспешно штурмуя Кременское направление - ОВА
Суббота, 25 февраля 2023, 08:55
Российские оккупанты потеряли роту своих военных, штурмуя Кременское направление, сообщил глава ОВА Луганской области Сергей Гайдай.
Источник: Гайдай в эфире телемарафона
Прямая речь Гайдая: "На Кременском направлении была мощная попытка наступления - три российских роты пошли в наступление, но силы обороны там выстояли.
Из трех рот только две вернулись на свои позиции.
Где-то около 70 "200-х" оставили россияне, столько же раненых".
Детали: По словам Гайдая, в области ситуация "тяжелая, но контролируемая".
Напомним: За прошедшие сутки украинские защитники отбили 70 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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