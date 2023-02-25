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Россияне потеряли роту вояк, безуспешно штурмуя Кременское направление - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 07:55
Россияне потеряли роту вояк, безуспешно штурмуя Кременское направление - ОВА
ФОТО: GETTY IMAGES

Российские оккупанты потеряли роту своих военных, штурмуя Кременское направление, сообщил глава ОВА Луганской области Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: "На Кременском направлении была мощная попытка наступления - три российских роты пошли в наступление, но силы обороны там выстояли.

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Из трех рот только две вернулись на свои позиции.

Где-то около 70 "200-х" оставили россияне, столько же раненых".

Детали: По словам Гайдая, в области ситуация "тяжелая, но контролируемая".

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Напомним: За прошедшие сутки украинские защитники отбили 70 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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