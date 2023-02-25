Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суботній ранок почався з тридцятихвилинної повітряної тривоги по всій Україні

Роман ПетренкоСубота, 25 лютого 2023, 08:24
Суботній ранок почався з тридцятихвилинної повітряної тривоги по всій Україні
скріншот

Вранці 25 лютого знову, як і в минулі суботи, по всій Україні лунала повітряна тривога протягом 30 хвилин.

Джерело: мапа повітряних тривог, "Беларускій Гаюн"

Деталі: Телеграм-канали, які відслідковують обстріли, пишуть про ракетну небезпеку по всій території, нібито через злет МіГ-31К у Білорусі.

Реклама:

Офіційної інформації про це наразі немає.

Оновлено: Активісти "Беларуского Гаюна" запевнили, що МіГ-31К вилетів не з Білорусі, а з російської Астраханської області.

Всього вилетіли чотири борти.

ВІДЕО ДНЯ

Вже за 30 хвилин тривогу вимкнули.

Теми: повітряна тривогавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Байден: "Ми відповімо", якщо Китай надасть зброю Росії
Збройні сили знищили 12 російських танків та 10 артсистем
Росіяни втратили роту вояк, без успіху штурмуючи Кремінський напрямок – ОВА
Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка
Останні новини
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав на звільнення
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
Усі новини...
Реклама: