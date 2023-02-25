Суботній ранок почався з тридцятихвилинної повітряної тривоги по всій Україні
Субота, 25 лютого 2023, 08:24
Вранці 25 лютого знову, як і в минулі суботи, по всій Україні лунала повітряна тривога протягом 30 хвилин.
Джерело: мапа повітряних тривог, "Беларускій Гаюн"
Деталі: Телеграм-канали, які відслідковують обстріли, пишуть про ракетну небезпеку по всій території, нібито через злет МіГ-31К у Білорусі.
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Офіційної інформації про це наразі немає.
Оновлено: Активісти "Беларуского Гаюна" запевнили, що МіГ-31К вилетів не з Білорусі, а з російської Астраханської області.
Всього вилетіли чотири борти.
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Вже за 30 хвилин тривогу вимкнули.