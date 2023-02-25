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Субботнее утро началось с тридцатиминутной воздушной тревоги по всей Украине

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 09:24
скриншот

Утром 25 февраля снова, как и в прошлые субботы, по всей Украине звучала воздушная тревога в течение 30 минут.

Источник: карта воздушных тревог, "Беларускій Гаюн"

Детали: Телеграмм-каналы, которые отслеживают обстрелы, пишут о ракетной опасности по всей территории, якобы из-за взлета МиГ-31К в Беларуси.

Официальной информации об этом пока нет.

Обновлено: Активисты "Беларуского Гаюна" заверили, что МиГ-31К вылетел не из Беларуси, а из российской Астраханской области.

Всего вылетели четыре борта.

Уже через 30 минут тревогу выключили.

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Темы: воздушная тревогавойна
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