Субботнее утро началось с тридцатиминутной воздушной тревоги по всей Украине
Суббота, 25 февраля 2023, 08:24
Утром 25 февраля снова, как и в прошлые субботы, по всей Украине звучала воздушная тревога в течение 30 минут.
Источник: карта воздушных тревог, "Беларускій Гаюн"
Детали: Телеграмм-каналы, которые отслеживают обстрелы, пишут о ракетной опасности по всей территории, якобы из-за взлета МиГ-31К в Беларуси.
Реклама:
Официальной информации об этом пока нет.
Обновлено: Активисты "Беларуского Гаюна" заверили, что МиГ-31К вылетел не из Беларуси, а из российской Астраханской области.
Всего вылетели четыре борта.
ВИДЕО ДНЯ
Уже через 30 минут тревогу выключили.