Субботнее утро началось с тридцатиминутной воздушной тревоги по всей Украине

Утром 25 февраля снова, как и в прошлые субботы, по всей Украине звучала воздушная тревога в течение 30 минут.

Источник: карта воздушных тревог, "Беларускій Гаюн"

Детали: Телеграмм-каналы, которые отслеживают обстрелы, пишут о ракетной опасности по всей территории, якобы из-за взлета МиГ-31К в Беларуси.

Официальной информации об этом пока нет.

Обновлено: Активисты "Беларуского Гаюна" заверили, что МиГ-31К вылетел не из Беларуси, а из российской Астраханской области.

Всего вылетели четыре борта.

Уже через 30 минут тревогу выключили.