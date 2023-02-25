Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських беспілотників, оскільки їхні запуски практично припинились.

Про це йдеться у в оновленому звіті розвідки, пише "Європейська правда".

Приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів на території України.

До цього українські збройні сили повідомляли про збиття щонайменше 24 БПЛА Shahed-136 в період з кінця січня до початку лютого; десятки БПЛА були знищені в перші кілька днів року.

"Відсутність розгортання БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас. Росія, швидше за все, намагатиметься поповнити запаси", - йдеться у повідомленні.

Хоча ця зброя не має хорошого досвіду знищення намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну приманку, яка може відволікти українську протиповітряну оборону від більш ефективних російських крилатих ракет.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російські військові та китайський виробник безпілотників ведуть переговори про масове виробництво безпілотників-камікадзе для РФ.