Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

"Європейська правда"Субота, 25 лютого 2023, 09:43
ІРАНСЬКІ ДРОНИ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських беспілотників, оскільки їхні запуски практично припинились.

Про це йдеться у в оновленому звіті розвідки, пише "Європейська правда".

Приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів на території України.

До цього українські збройні сили повідомляли про збиття щонайменше 24 БПЛА Shahed-136 в період з кінця січня до початку лютого; десятки БПЛА були знищені в перші кілька днів року.

"Відсутність розгортання БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас. Росія, швидше за все, намагатиметься поповнити запаси", - йдеться у повідомленні.

Хоча ця зброя не має хорошого досвіду знищення намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну приманку, яка може відволікти українську протиповітряну оборону від більш ефективних російських крилатих ракет.

Раніше ЗМІ повідомляли, що російські військові та китайський виробник безпілотників ведуть переговори про масове виробництво безпілотників-камікадзе для РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіябезпілотникивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Помер знаковий політтехнолог Кремля і автор "темників" Павловський

Росія буде стурбована вибухами у Маріуполі – розвідка Британії

Українські захисники знищили вночі 11 "Шахедів", 9 – навколо Києва

Путін дозволив Міноборони відновити контроль над всіма російськими силами в Україні – ISW

Вашингтон, Берлін і Варшава домовляються про спільні військові навчання у Польщі

доповнено о 04:55У Києві й низці областей оголошували повітряну тривогу

Усі новини...
Байден: "Ми відповімо", якщо Китай надасть зброю Росії
Іран постачав РФ боєприпаси, росіяни у відповідь можуть передати винищувачі – Білий дім
Збройні сили знищили 12 російських танків та 10 артсистем
Росіяни втратили роту вояк, без успіху штурмуючи Кремінський напрямок – ОВА
Останні новини
11:35
На кордоні з Білоруссю загинув боєць ТРО, розпочато розслідування
11:33
В ОП запропонували свою версію відбору суддів до КСУ, хоча в ЄС наполягають на іншій
11:05
Лукашенко похвалився, що попри санкції виробляє багато зброї
10:56
Нафта дешевшає на тлі зміцнення долара
10:53
фотоГрета Тунберг з активістами заблокували міненерго Норвегії через вітряки на землях оленярів
10:53
Для купівлі яких ліків потрібен е-рецепт – пояснює МОЗ
10:50
За три доби українці зібрали "лютих донатів" на дрони-розвідники на понад 5 мільйонів
10:48
доповнено від 08:01Росіяни завдали 3 удари по Хмельницькому: загинули 2 рятувальники
10:48
фотоСБУ схопила "помічника депутату з Криму": шукав локації оборонних підприємств Одещини
10:40
Херсонська ТЕЦ відновила роботу
Усі новини...