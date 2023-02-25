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Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка

"Європейська правда"Субота, 25 лютого 2023, 08:43
Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів - британська розвідка
ІРАНСЬКІ ДРОНИ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських беспілотників, оскільки їхні запуски практично припинились.

Про це йдеться у в оновленому звіті розвідки, пише "Європейська правда".

Приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських безпілотних літальних апаратів на території України.

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До цього українські збройні сили повідомляли про збиття щонайменше 24 БПЛА Shahed-136 в період з кінця січня до початку лютого; десятки БПЛА були знищені в перші кілька днів року.

"Відсутність розгортання БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас. Росія, швидше за все, намагатиметься поповнити запаси", - йдеться у повідомленні.

Хоча ця зброя не має хорошого досвіду знищення намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну приманку, яка може відволікти українську протиповітряну оборону від більш ефективних російських крилатих ракет.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що російські військові та китайський виробник безпілотників ведуть переговори про масове виробництво безпілотників-камікадзе для РФ.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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