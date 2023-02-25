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Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов - британская разведка

"Европейская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 08:43
Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов - британская разведка
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Министерство обороны Великобритании считает, что Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских беспилотников, поскольку их запуски практически прекратились.

Об этом говорится в обновленном отчете разведки, пишет "Европейская правда".

Примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины.

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До этого украинские вооруженные силы сообщали о сбитии не менее 24 БПЛА Shahed-136 в период с конца января до начала февраля; десятки БПЛА были уничтожены в первые несколько дней года.

"Отсутствие развертывания БПЛА, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас. Россия, скорее всего, будет пытаться пополнить запасы", - говорится в сообщении.

Хотя это оружие не имеет хорошего опыта уничтожения намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную приманку, которая может отвлечь украинскую противовоздушную оборону от более эффективных российских крылатых ракет.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее СМИ сообщали, что российские военные и китайский производитель беспилотников ведут переговоры о массовом производстве беспилотников-камикадзе для РФ.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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