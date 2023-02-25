Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов - британская разведка

Министерство обороны Великобритании считает, что Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских беспилотников, поскольку их запуски практически прекратились.

Об этом говорится в обновленном отчете разведки, пишет "Европейская правда".

Примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины.

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До этого украинские вооруженные силы сообщали о сбитии не менее 24 БПЛА Shahed-136 в период с конца января до начала февраля; десятки БПЛА были уничтожены в первые несколько дней года.

"Отсутствие развертывания БПЛА, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас. Россия, скорее всего, будет пытаться пополнить запасы", - говорится в сообщении.

Хотя это оружие не имеет хорошего опыта уничтожения намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную приманку, которая может отвлечь украинскую противовоздушную оборону от более эффективных российских крылатых ракет.

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Ранее СМИ сообщали, что российские военные и китайский производитель беспилотников ведут переговоры о массовом производстве беспилотников-камикадзе для РФ.