Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов - британская разведка

"Европейская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 09:43
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Министерство обороны Великобритании считает, что Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских беспилотников, поскольку их запуски практически прекратились.

Об этом говорится в обновленном отчете разведки, пишет "Европейская правда".

Примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины.

До этого украинские вооруженные силы сообщали о сбитии не менее 24 БПЛА Shahed-136 в период с конца января до начала февраля; десятки БПЛА были уничтожены в первые несколько дней года.

"Отсутствие развертывания БПЛА, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас. Россия, скорее всего, будет пытаться пополнить запасы", - говорится в сообщении.

Хотя это оружие не имеет хорошего опыта уничтожения намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную приманку, которая может отвлечь украинскую противовоздушную оборону от более эффективных российских крылатых ракет.

Ранее СМИ сообщали, что российские военные и китайский производитель беспилотников ведут переговоры о массовом производстве беспилотников-камикадзе для РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиябеспилотникивойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Умер знаковый политтехнолог Кремля и автор "темников" Павловский

Украинские защитники уничтожили ночью 11 "Шахедов", 9 – вокруг Киева

Путин разрешил Минобороны восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине – ISW

Вашингтон, Берлин и Варшава договариваются о совместных военных учениях в Польше

дополнено в 04:55В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Зеленский уволил командующего объединенных сил

Все новости...
Байден: "Мы ответим", если Китай предоставит оружие России
Иран поставлял РФ боеприпасы, россияне в ответ могут передать истребители – Белый дом
Вооруженные силы уничтожили 12 российских танков и 10 артсистем
Россияне потеряли роту вояк, безуспешно штурмуя Кременское направление - ОВА
Последние новости
11:05
Лукашенко похвастался, что несмотря на санкции производит много оружия
10:56
Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара на фоне укрепления доллара
10:53
фотоГрета Тунберг с активистами заблокировали минэнерго Норвегии из-за ветряков на землях оленеводов
10:53
Для покупки каких лекарств нужен е-рецепт – объясняет Минздрав
10:50
За трое суток украинцы собрали "лютых донатов" на дроны-разведчики на более 5 миллионов
10:48
дополнено от 08:01Россияне нанесли 3 удара по Хмельницкому: погибли 2 спасателя
10:48
фотоСБУ схватила "помощника депутата из Крыма": искал локации оборонных предприятий Одесчины
10:40
Херсонская ТЭЦ возобновила работу
10:29
На портале "Дия" теперь можно подать заявление о браке
10:02
Умер знаковый политтехнолог Кремля и автор "темников" Павловский
Все новости...