У Маріуполі вибухнув склад БК – Андрющенко
Субота, 25 лютого 2023, 10:26
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в місті вибухнув склад боєкомплектів росіян.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Наслідки Маріупольскої бавовни вчора (24 лютого – ред.).
Група Маріупольського Спротиву підтверджує мінус склад БК за яскравою пожежею в районі Новоселівка Центрального району та саундтреком детонації снарядів".
Деталі: Пізніше він заявив, що вибухи лунають 25 лютого вранці в районі біля сіл Ялта та Юр’ївка.
За словами Андрющенка, там "велика концентрація окупантів".
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