У Маріуполі вибухнув склад БК – Андрющенко

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в місті вибухнув склад боєкомплектів росіян.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Наслідки Маріупольскої бавовни вчора (24 лютого – ред.).

Група Маріупольського Спротиву підтверджує мінус склад БК за яскравою пожежею в районі Новоселівка Центрального району та саундтреком детонації снарядів".

Деталі: Пізніше він заявив, що вибухи лунають 25 лютого вранці в районі біля сіл Ялта та Юр’ївка.

За словами Андрющенка, там "велика концентрація окупантів".