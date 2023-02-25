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В Мариуполе взорвался склад БК - Андрющенко

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 09:26
В Мариуполе взорвался склад БК - Андрющенко
скриншот

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе взорвался склад боекомплектов россиян.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Последствия Мариупольского хлопка вчера (24 февраля - ред.).

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Группа Мариупольского Сопротивления подтверждает минус склад БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов".

Детали: Позже он заявил, что взрывы раздаются 25 февраля утром в районе возле сел Ялта и Юрьевка.

По словам Андрющенко, там "большая концентрация оккупантов".

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Темы: МариупольвзрывоккупацияРосcия
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