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В Мариуполе взорвался склад БК - Андрющенко

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 10:26
скриншот

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе взорвался склад боекомплектов россиян.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Последствия Мариупольского хлопка вчера (24 февраля - ред.).

Группа Мариупольского Сопротивления подтверждает минус склад БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов".

Детали: Позже он заявил, что взрывы раздаются 25 февраля утром в районе возле сел Ялта и Юрьевка.

По словам Андрющенко, там "большая концентрация оккупантов".

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Темы: МариупольвзрывоккупацияРосcия
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