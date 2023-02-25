Росія вперше за декілька днів вивела у Чорне море ракетоносій з "Калібрами"
Субота, 25 лютого 2023, 11:55
Російські окупанти вивели в Чорне море корабель з "Калібрами", востаннє такий був у морі 5 днів тому.
Джерело: керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, ВМС ЗСУ
Пряма мова Гуменюк: "Вчора ввечері додався ракетоносій, ситуація залишається досить стабільною.
Наразі в Чорному морі 9 кораблів, вони відучора збільшили корабельне угруповання вдвічі. Це може свідчити про підготовку подальшого розширення корабельного угруповання.
По факту один ракетоносій, фрегат, споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр" напоготові".
Деталі: За даними ВМС, останні 4 дні у Чорному морі не було жодного ракетоносія.