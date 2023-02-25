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Россия впервые за несколько дней вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами"

Роман ПетренкоСуббота, 25 февраля 2023, 10:55
Россия впервые за несколько дней вывела в Черное море ракетоноситель с Калибрами
российские калибры, скриншот

Российские оккупанты вывели в Черное море корабль с "Калибрами", последний раз такой был в море 5 дней назад.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, ВМС ВСУ

Прямая речь Гуменюк: "Вчера вечером добавился ракетоноситель, ситуация остается достаточно стабильной.

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Сейчас в Черном море 9 кораблей, они со вчерашнего дня увеличили корабельную группировку вдвое. Это может свидетельствовать о подготовке дальнейшего расширения корабельной группировки.

По факту один ракетоноситель, фрегат, снаряженный восемью ракетами типа "Калибр" наготове".

Детали: По данным ВМС, последние 4 дня в Черном море не было ни одного ракетоносителя.

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Темы: Черное морекорабливойнаРосcия
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