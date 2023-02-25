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ЄС вніс понад 120 фізичних і юридичних осіб до нового пакета санкцій

"Європейська правда"Субота, 25 лютого 2023, 13:53

До десятого пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ увійде 121 фізична та юридична особа.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, пише "Європейська правда".

"Через рік після початку жорстокої війни Путіна проти України максимальний тиск на Росію за допомогою санкцій залишається критично важливим. Тому ми вітаємо 10-й санкційний пакет ЄС, який включає заборону на експорт та внесення до списків 121 юридичної та фізичної особи", - йдеться у повідомленні в Twitter.

"Нідерланди закликали включити до переліку осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, що є огидним злочином. Ми раді, що цей санкційний пакет спрямований проти цих злочинців, а також проти виробників зброї та осіб, які сприяють ухиленню від санкцій", - додав міністр.

Нагадаємо, країни ЄС погодили десятий пакет санкцій проти Росії пізно ввечері в п'ятницю - це сталось рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Теми: ЄСсанкціїРосіявійна
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