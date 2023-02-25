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ЕС внес более 120 физических и юридических лиц в новый пакет санкций

"Европейская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 13:53

В десятый пакет санкций Европейского Союза против РФ войдет 121 физическое и юридическое лицо.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, пишет "Европейская правда".

"Через год после начала жестокой войны Путина против Украины максимальное давление на Россию с помощью санкций остается критически важным. Поэтому мы приветствуем 10-й санкционный пакет ЕС, который включает запрет на экспорт и внесение в списки 121 юридического и физического лица", - говорится в сообщении в Twitter.

"Нидерланды призвали включить в перечень лиц, ответственных за депортацию украинских детей, что является отвратительным преступлением. Мы рады, что этот санкционный пакет направлен против этих преступников, а также против производителей оружия и лиц, способствующих уклонению от санкций", - добавил министр.

Позже Еврокомиссия опубликовала заявление об утвержденных санкциях, в котором говорится, что в список вошли высшие государственные чиновники и военные руководители, причастные к войне против Украины, а также марионеточные органы власти, установленные Россией на оккупированных территориях Украины.

В список также включены ключевые фигуры, причастные к похищению украинских детей в Россию, а также организации и лица, которые загрязняют публичное пространство дезинформацией, углубляя военную войну с помощью информационной войны.

Меры также принимаются против лиц в Иране, которые участвуют в разработке беспилотников и компонентов, поддерживающих российскую армию. Кроме того, под прицел попадают члены и сторонники российской группы "Вагнера" и ее деятельность в других странах, таких как Мали или Центральноафриканская Республика.

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Конкретный список фамилий станет известен после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России поздно вечером в пятницу - это произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Темы: ЕСсанкцииРосcиявойна
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