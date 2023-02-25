Зеленський впевнений, що Путіна знищить власне оточення
Субота, 25 лютого 2023, 14:42
Президент Володимир Зеленський переконаний, що диктатора Володимира Путіна рано чи пізно вб’є власне оточення.
Джерело: Зеленський у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова
Пряма мова Зеленського: "Точно буде момент, коли буде відчуватися крихкість режиму Путіна всередині держави (Росії – ред.).
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Тоді хижаки з’їдять хижака. Це дуже важливо, але їм потрібна буде причина для себе. І вони згадають слова Комарова, Зеленського...
Вони згадають. Вони знайдуть для себе причину вбити вбивцю.
Чи це спрацює? Так. Коли? Я не знаю".
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Нагадаємо: Зеленський вважає, що Путін поводиться як Гітлер під час Другої світової війни, – і йому не буде прощення ні від українців, ні від інших народів.