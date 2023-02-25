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Зеленський впевнений, що Путіна знищить власне оточення

Роман ПетренкоСубота, 25 лютого 2023, 15:42
фото оп

Президент Володимир Зеленський переконаний, що диктатора Володимира Путіна рано чи пізно вб’є власне оточення.

Джерело: Зеленський у документальному проєкті журналіста Дмитра Комарова

Пряма мова Зеленського: "Точно буде момент, коли буде відчуватися крихкість режиму Путіна всередині держави (Росії – ред.).

Тоді хижаки з’їдять хижака. Це дуже важливо, але їм потрібна буде причина для себе. І вони згадають слова Комарова, Зеленського...

Вони згадають. Вони знайдуть для себе причину вбити вбивцю.

Чи це спрацює? Так. Коли? Я не знаю".

Нагадаємо: Зеленський вважає, що Путін поводиться як Гітлер під час Другої світової війни, – і йому не буде прощення ні від українців, ні від інших народів.

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Теми: ЗеленськийПутінвійнаРосія
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