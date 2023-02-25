Зеленский уверен, что Путина уничтожит собственное окружение
Суббота, 25 февраля 2023, 14:42
Президент Владимир Зеленский убежден, что диктатора Владимира Путина рано или поздно убьет собственное окружение.
Источник: Зеленский в документальном проекте журналиста Дмитрия Комарова
Прямая речь Зеленского: "Точно будет момент, когда будет ощущаться хрупкость режима Путина внутри государства (России - ред.).
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Тогда хищники съедят хищника. Это очень важно, но им нужна будет причина для себя. И они вспомнят слова Комарова, Зеленского...
Они вспомнят. Они найдут для себя причину убить убийцу.
Сработает ли это? Да. Когда? Я не знаю".
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Напомним: Зеленский считает, что Путин ведет себя как Гитлер во время Второй мировой войны, - и ему не будет прощения ни от украинцев, ни от других народов.