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Генерал Сирський приїхав до Бахмута: бої йдуть на околицях міста

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 16:10
Генерал Сирський приїхав до Бахмута: бої йдуть на околицях міста
Сирський (праворуч) і військові, фото Сухопутних військ ЗСУ

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони у Бахмуті та на околицях.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

 
усі фото Сухопутних військ ЗСУ

Дослівно: "Противник не полишає спроби прорвати оборону та захопити Бахмут.

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Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього.

Основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях".

 
 

Деталі: Зазначається, що Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців. Також він нагородив кращих захисників цінними подарунками.

ВІДЕО ДНЯ
 
Ситуація навколо Бахмута станом на 25 лютого, скріншот deepstatemap

Теми: Бахмутвійна
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