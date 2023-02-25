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Генерал Сырский приехал в Бахмут: бои идут в окрестностях города

Катерина ТищенкоСуббота, 25 февраля 2023, 17:10
Сырский (справа) и военные, фото Сухопутных войск ВСУ

Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части Сил обороны в Бахмуте и в окрестностях.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

 
все фото Сухопутных войск ВСУ

Дословно: "Противник не оставляет попытки прорвать оборону и захватить Бахмут.

Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части Сил обороны, которые защищают город и подступы к нему.

Основные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Бои идут вокруг самого города и в его окрестностях".

 
 

Детали: Отмечается, что Сырский проверил состояние дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих. Также он наградил лучших защитников ценными подарками.

 
Ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 25 февраля, скриншот deepstatemap

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Темы: Бахмутвойна
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