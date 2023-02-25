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Порошенко прокоментував випад Зеленського: Послухав і забув

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 17:45
Порошенко прокоментував випад Зеленського: Послухав і забув
Петро Порошенко, фото з його Facebook

Експрезидент Петро Порошенко заявив, що запорукою перемоги є єдність, і не планує нічого міняти у своїй стратегії через репліку президента Володимира Зеленського на його адресу на пресконференції 24 лютого.

Джерело: Порошенко у Facebook

Деталі: Експрезидент зазначив, що пресконференцію Зеленського "слухав дорогою з-під Бахмута настільки, наскільки дозволяла якість зв’язку".

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Дослівно: "Кожен українець втомився від війни, а від втоми – емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше, є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні – лише один ворог. Це – путін і вся його раши$$тська нечисть. Ворог знає: його єдиний шанс – це роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації.

Єдність українців, і українських політиків у протистоянні з ворогом – наша величезна цінність. Їй аплодує увесь світ. І саме це – запорука нашої перемоги. Тому нічого не планую міняти у своїй стратегії через репліку на прес-конференції. Послухав – і забув".

Більше деталей: Порошенко нагадав, що основою демократії "була і залишається свобода слова".

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"Завдання журналістів – ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це непросто і нелегко – знаю по собі, але це – частина президентської роботи. Так це працює в демократичних державах, і саме це породжує довіру суспільства та національну єдність", - написав він.

Що передувало: На пресконференції Зеленського 24 лютого журналістка "5 каналу", який пов'язують з Порошенком, поставила президенту незручне питання. Він на нього не відповів, але пригадав своєму попереднику Мінські угоди і приналежність до олігархів.

Теми: ПорошенкоЗеленськийЗМІ
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