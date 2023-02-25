Порошенко прокомментировал выпад Зеленского: Послушал и забыл

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что залогом победы является единство, и не планирует ничего менять в своей стратегии из-за реплики президента Владимира Зеленского в его адрес на пресс-конференции 24 февраля.

Источник: Порошенко в Facebook

Детали: Экс-президент отметил, что пресс-конференцию Зеленского "слушал по дороге из-под Бахмута настолько, насколько позволяло качество связи".

Дословно: "Каждый украинец устал от войны, а от усталости – эмоции. А их надо контролировать нам всем, в том числе и мне. Много чего иногда хочется сказать, тем более, есть что. Но у каждого украинского политика и государственника сегодня – только один враг. Это – путин и вся его раши$$тская нечисть. Враг знает: его единственный шанс – это разъединить Украину изнутри и устроить здесь внутреннюю вражду. Не стоит поддаваться на такие провокации.

Единство украинцев, и украинских политиков в противостоянии с врагом – наша огромная ценность. Ему аплодирует весь мир. И именно это – залог нашей победы. Поэтому ничего не планирую менять в своей стратегии из-за реплики на пресс-конференции. Послушал – и забыл".

Больше деталей: Порошенко напомнил, что основой демократии "была и остается свобода слова".

"Задача журналистов – задавать вопросы, задача политиков на них спокойно отвечать. Иногда это непросто и нелегко – знаю по себе, но это – часть президентской работы. Так это работает в демократических государствах, и именно это порождает доверие общества и национальное единство", - написал он.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: На пресс-конференции Зеленского 24 февраля журналистка "5 канала", который связывают с экс-президентом Петром Порошенко, задала Владимиру Зеленскому на пресс-конференции неудобный вопрос. Он на него не ответил, но припомнил своему предшественнику Минские соглашения и принадлежность к олигархам.