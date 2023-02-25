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Росіяни вивели на провоєнний мітинг у Москві дітей, маму яких убили в Маріуполі - ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 25 лютого 2023, 18:43
Росіяни вивели на провоєнний мітинг у Москві дітей, маму яких убили в Маріуполі - ЗМІ
скріншот трансляції концерту в "Лужниках", Важные истории

Російська пропаганда на мітингу-концерті в "Лужниках" на підтримку війни проти України використовувала дітей із Маріуполя, мати яких загинула від обстрілів з боку російських військ.

Джерело: російське видання "Важные истории"

Деталі: 22 лютого на провоєнному мітингу-концерті в Москві виступив "доброволець" загарбницької армії з Челябінська Юрій Гагарін з позивним Ангел. Його представили як рятівника 367 дітей із Маріуполя. Деякі з дітей були на сцені та дякували йому.

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Так, 15-річна Аня Науменко зі сцени сказала: "Спасибі дядькові Юрі за те, що він мене, мою сестру і сотні тисяч дітей врятував із Маріуполя". На сцені стояла і молодша сестра Кароліна – вона від гучних звуків закривала вуха.

Як пише видання, Аня Науменко та її сестра справді родом із Маріуполя. Десять місяців тому під час окупації міста маму дівчаток убило осколками.

Ольга Науменко зі своїми дітьми та мером Маріуполя Вадимом Бойченком до війни
Ольга Науменко зі своїми дітьми та мером Маріуполя Вадимом Бойченком до війни
"Важные истории" з посиланням на соцмережі

Коли почалася війна, сім'я Науменків – Ольга з її цивільним чоловіком Артуром і діти Аня, Кароліна і Даня – спочатку ховалися від обстрілів у Лівобережному центрі культури (колишній ДК будівельників), а потім у будівлі Лівобережної адміністрації (райвиконкому).

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Ольга загинула в перших числах квітня – вона, як стверджують очевидці, "вибігла по цигарки", і її вбило осколками недалеко від 4-ї лікарні. Її поховали просто на території лікарні.

Родичка Артура, цивільного чоловіка загиблої матері дітей, розповіла "Важным историям", що хлопчик Данило залишився з бабусею, Кароліна – з біологічним батьком, а Ані призначили іншого опікуна.

Ще один хлопчик, Костя Ващишин, який стояв на сцені в чорній шапці та сірій куртці, зі своїми батьками ховався від обстрілу в тих самих місцях, де й сім'я Науменків: спочатку в ДК будівельників, потім в адміністрації Лівобережного району.

Уся родина – 37-річні Ігор і Христина та їхній 10-річний син Костя – вижила. Судячи з фотографій в інстаграм-акаунтах батьків, вони перебувають у Маріуполі.

Видання також зазначає, що щонайменше трьох дітей, яких вивели на сцену в "Лужниках", возять із шоу в шоу з "дядьком Юрою" разом із їхніми мамами.

Що передувало: Російський диктатор Володимир Путін на мітингу в "Лужниках" заявив, що 22 лютого російські окупанти ведуть бій на "історичних рубежах", і "б'ються героїчно", але, де саме це відбувається, не уточнив.

Теми: РосіяпропагандаМаріупольдіти
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