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Путін у Лужниках згадав Отче наш і заявив, що десь іде бій

Ірина БалачукСереда, 22 лютого 2023, 15:42
Путін на мітингу. Фото РБК

Президент Росії Володимир Путін заявив, що 22 лютого російські окупанти ведуть бій на "історичних рубежах", і "б'ються героїчно", але, де саме це відбувається, не уточнив.

Джерело: Путін під час виступу на мітингу-концерті в Лужниках з нагоди дня захисника вітчизни та напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну

Пряма мова Путіна: "Ми зустрічаємося з вами напередодні дня захисника вітчизни. У цьому словосполученні є щось потужне, величезне. Я б сказав – містичне і святе. Не дарма одна з найвідоміших молитов починається зі слів "Отче наш". Отче, отець. І в цьому є щось близьке кожній людині. Адже ми говоримо і батьківщина-мати. Йдеться про сім'ю, про щось величезне, потужне і близьке серцю кожної людини. Це батьківщина і сім'я.

І є люди, ось вони тут стоять, які приймають для себе рішення захищати найсвятіше і найдорожче, що в нас є – сім'ю і батьківщину.

І сьогодні в рамках СВО (так у Росії називають війну проти України – ред.), ось ми тут із вами зібралися на по суті святковий захід, – але я знаю, ось щойно слухав вище військове керівництво про те, що просто зараз іде бій на наших історичних рубежах за наших людей. Його ведуть такі ж мужні бійці, як і тут стоять. Вони б'ються героїчно, мужньо, хоробро. Ми пишаємося ними".

Деталі: Путін запропонував на честь загарбників прокричати "тричі ура", щоб "вони почули".

Він також заявив, що окупантів нібито підтримує вся країна, і всі росіяни – від тих, хто робить снаряди, до дітей, які пишуть листи російським солдатам, – є захисниками вітчизни. 

ВІДЕО ДНЯ

Після гімну РФ Путін запропонував прокричати ура "за єдність російського народу". З того, як російський диктатор махав мікрофоном, було видно, що він чекає на триразове ура, але стадіон прокричав тільки раз. Потім Путін запропонував покричати слово "Росія" і під ці крики пішов.

Передісторія:

Теми: Путінвійна
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