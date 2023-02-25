Россияне вывели на провоенный митинг в Москве детей, маму которых убили в Мариуполе – СМИ

Российская пропаганда на митинге-концерте в "Лужниках" в поддержку войны против Украины использовала детей из Мариуполя, мать которых погибла от обстрелов со стороны российских войск.

Источник: российское издание "Важные истории"

Детали: 22 февраля на провоенном митинге-концерте в Москве выступил "доброволец" захватнической армии из Челябинска Юрий Гагарин с позывным Ангел. Его представили как спасателя 367 детей из Мариуполя. Некоторые из детей были на сцене и благодарили его.

Так, 15-летняя Аня Науменко со сцены сказала: "Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя". На сцене стояла и младшая сестра Каролина — она от громких звуков закрывала уши.

Как пишет издание, Аня Науменко и ее сестра действительно родом из Мариуполя. Десять месяцев назад во время оккупации города маму девочек убило осколками.

Ольга Науменко со своими детьми и мэром Мариуполя Вадимом Бойченко до войны Важные истории со ссылкой на соцсети

Когда началась война, семья Науменко — Ольга с ее гражданским мужем Артуром и дети Аня, Каролина и Даня — сначала прятались от обстрелов в Левобережном центре культуры (бывший ДК строителей), а потом в здании Левобережной администрации (райисполкома).

Ольга погибла в первых числах апреля — она, как утверждают очевидцы, "выбежала за сигаретами", и ее убило осколками недалеко от 4-й больницы. Ее похоронили прямо на территории больницы.

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Родственница Артура, гражданского мужа погибшей матери детей, рассказала "Важным историям", что мальчик Даниил остался с бабушкой, Каролина — с биологическим отцом, а Ане назначили другого опекуна.

Еще один мальчик, Костя Ващишин, стоявший на сцене в черной шапке и серой куртке, со своими родителями прятался от обстрелов в тех же местах, где и семья Науменко: сначала в ДК строителей, потом в администрации Левобережного района.

Вся семья — 37-летние Игорь и Кристина и их 10-летний сын Костя — выжила. Судя по фотографиям в инстаграм-аккаунтах родителей, они находятся в Мариуполе.

Издание также отмечает, что как минимум троих детей, которых вывели на сцену в "Лужниках", возят из шоу в шоу с "дядей Юрой" вместе с их мамами.

Что предшествовало: Российский диктатор Владимир Путин на митинге в "Лужниках" заявил, что 22 февраля российские оккупанты ведут бой на "исторических рубежах", и "сражаются героически", но, где именно это происходит, не уточнил.