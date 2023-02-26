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Хорватія готує до відправки в Україну 14 гелікоптерів Мі-8 – ЗМІ

"Українська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 01:44
МІ-8, ФОТО MIL.IN.UA

Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8, вони зняті з балансу армії.

Джерело: видання Jutarnji list з посиланням на власні джерела

Деталі: Видання повідомляє, що зі складу Збройних сил Хорватії було виведено дванадцять гелікоптерів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т. 

Зазначається, що наразі з гелікоптерів знімають маркування та проводять ремонтно-відновлювальні роботи на базі авіаційно-технічного центру у Великій Гориці.

Видання припускає, що техніка буде готова до транспортування приблизно за десять днів. За даними журналістів, сім гелікоптерів частково розберуть і доставлять наземним шляхом, а решта сім полетять до Польщі.

Влада Хорватії офіційно не підтвердила виданню інформацію про відправку Мі-8, позаяк уряд країни класифікував військову допомогу Україні як закриту для громадського доступу.

Нагадаємо: У листопаді Jutarnji list повідомляло, уряд Хорватії планує схвалити рішення про передання Україні 14 радянських гелікоптерів Мі-8 різної модифікації, натомість розраховуючи отримати від США більш сучасні Black Hawk.

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Теми: ХорватіяУкраїназброя
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