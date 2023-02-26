Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8 – СМИ

Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8, они сняты с баланса армии.

Источник: издание Jutarnji list со ссылкой на собственные источники

Детали: Издание сообщает, что из состава Вооруженных сил Хорватии было выведено двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т.

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Отмечается, что сейчас с вертолетов снимают маркировку и проводят ремонтно-восстановительные работы на базе авиационно-технического центра в Великой Горице.

Издание предполагает, что техника будет готова к транспортировке примерно через десять дней. По данным журналистов, семь вертолетов частично разберут и доставят наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу.

Власти Хорватии официально не подтвердили изданию информацию об отправке Ми-8, так как правительство страны классифицировало военную помощь Украине как закрытую для общественного доступа.

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Напомним: В ноябре Jutarnji list сообщало, правительство Хорватии планирует принять решение о передаче Украине 14 советских вертолетов Ми-8 различной модификации, взамен рассчитывая получить от США более современные Black Hawk.