Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8 – СМИ

"Украинская правда"Воскресенье, 26 февраля 2023, 00:44
Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8 – СМИ
МІ-8, ФОТО MIL.IN.UA

Хорватия планирует передать Украине 14 вертолетов Ми-8, они сняты с баланса армии.

Источник: издание Jutarnji list со ссылкой на собственные источники

Детали: Издание сообщает, что из состава Вооруженных сил Хорватии было выведено двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т. 

Реклама:

Отмечается, что сейчас с вертолетов снимают маркировку и проводят ремонтно-восстановительные работы на базе авиационно-технического центра в Великой Горице.

Издание предполагает, что техника будет готова к транспортировке примерно через десять дней. По данным журналистов, семь вертолетов частично разберут и доставят наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу.

Власти Хорватии официально не подтвердили изданию информацию об отправке Ми-8, так как правительство страны классифицировало военную помощь Украине как закрытую для общественного доступа.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В ноябре Jutarnji list сообщало, правительство Хорватии планирует принять решение о передаче Украине 14 советских вертолетов Ми-8 различной модификации, взамен рассчитывая получить от США более современные Black Hawk.

Темы: ХорватияУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополняется Россия наносит массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздаются взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Хорватия
Хорватия готова предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для украинского зерна
Хорватия перехватила гражданский самолет, залетевший в ее воздушное пространство
Хорватия поможет вывозить украинское зерно через свои порты
Последние новости
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
09:07
Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все. Угроза еще сохраняется
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:48
Массовая стрельба в Праге: стрелок в письме признался в еще двух убийствах
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
Все новости...
Реклама: