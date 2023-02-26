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МЗС Росії звинуватило США у "безпрецедентному тиску" на країни Африки

"Українська правда"Неділя, 26 лютого 2023, 06:46
МЗС Росії звинуватило США у безпрецедентному тиску на країни Африки
МЗС Росії. Фото Getty Images

Заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов звинуватив США у здійсненні "безпрецедентного тиску" на країни Африки та намірах зірвати російсько-африканський саміт.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС

Пряма мова: "З початку проведення спецоперації (війни РФ проти України – ред.) колективний Захід значно посилив тиск на африканські країни – через погрози введення санкцій, припинення фінансової та гуманітарної допомоги".

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Деталі: За словами Богданова, Штати хочуть зірвати другий російсько-африканський саміт, запланований на липень у Санкт-Петербурзі. Російський посадовець поскаржився, що "колективний Захід" проводить "безпрецедентну" кампанію з ізоляції Москви.

Він заявив, що "Вашингтон фабрикує проти Москви звинувачення у спробах заморити африканський континент голодом".

Доказів своїм словам Богданов не навів.

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що дуже би хотів провести саміт між Україною і країнами Латинської Америки і готовий фізично на нього поїхати, щоб донести "формулу миру" для України.

Теми: СШАРосіяАфрика
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