Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обвинил США в осуществлении "беспрецедентного давления" на страны Африки и намерениях сорвать российско-африканский саммит.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС

Прямая речь: "С начала проведения спецоперации (войны РФ против Украины – ред.) коллективный Запад значительно усилил давление на африканские страны – через угрозы введения санкций, прекращение финансовой и гуманитарной помощи".

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Детали: По словам Богданова, Штаты хотят сорвать второй российско-африканский саммит, запланированный на июль в Санкт-Петербурге. Российский чиновник пожаловался, что "коллективный Запад" проводит "беспрецедентную" кампанию по изоляции Москвы.

Он заявил, что "Вашингтон фабрикует против Москвы обвинения в попытках заморить африканский континент голодом".

Доказательств своим словам Богданов не привел.

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Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что очень бы хотел провести саммит между Украиной и странами Латинской Америки и готов физически на него поехать, чтобы донести "формулу мира" для Украины.